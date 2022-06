Edilizia scolastica, dalla Città metropolitana ulteriori 2 milioni di euro per gli Istituti superiori

Proseguono gli investimenti sulle scuole superiori bolognesi e si amplia ulteriormente il piano dei lavori da oltre 100 milioni di euro, di cui circa 30 già realizzati, che prevede la costruzione di nuove scuole, palestre e nuovi spazi, oltre a interventi di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione.

Nell’ultima variazione di bilancio approvata dal Consiglio metropolitano sono stati infatti stanziati ulteriori due milioni di euro per l’edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado dell’area metropolitana. Sono previste inoltre ulteriori risorse per i moduli in bioedilizia che saranno installati nelle scuole fino a quando gli investimenti per ampliamenti strutturali non saranno terminati. Stanziati anche 190 mila euro per nuovi banchi e sedie, rispondendo alle richieste dalle scuole.

“Mai come prima questo piano di investimenti darà risposta alle nuove esigenze di spazi per una didattica che possa rispondere anche alle nuove esigenze formative e di inclusione. – spiega il consigliere delegato alla Scuola, Daniele Ruscigno – Una sfida importante, in attesa di nuove opportunità date dal PNRR, in un contesto non facile per la carenza di materiali per l’edilizia, costi energetici molto elevati e difficoltà nel reperimento del personale, a cui però il sistema locale sta dando risposta consentendo di continuare l’ambizioso programma di lavori, di cui molti in corso”.

Sono inoltre in partenza i lavori del nuovo edificio con palestra delle Aldrovandi Rubbiani di via don Minzoni a Bologna (8 milioni di euro circa) e in fase di completamento di istruttoria l’ampliamento del Fantini di Vergato per circa 370 mila euro, del Liceo Da Vinci di Casalecchio (6 milioni di euro) e dell’Istituto Majorana di San Lazzaro (circa 3 milioni di euro) in cui sono in corso anche i lavori per le nuove otto aule nell’edificio in sede (circa 1,2 milioni di euro).

Di seguito l’elenco degli ultimi interventi inseriti: