A Concordia torna dopo due anni il Pork Factor

Dopo due estati di pausa forzata dovute all’emergenza Covid torna uno degli appuntamenti clou dell’estate della Bassa Modenese. Il Pork Factor Weekend ritorna e lo fa in grande stile e si svolgerà in 3 serate fatte di buona cucina, divertimento, musica da venerdì 17 giugno a domenica 19. Il momento clou sarà il sabato sera con il tradizionale Master Pork: la gara di grigliate per aggiudicarsi il premio Griglia d’Oro. Le squadre si sfideranno alla griglia e il pubblico decreterà i vincitori, assaggiando, senza limiti, la carne preparata da tutti.

L’associazione di promozione sociale “I fiol d’la Schifosa” è riuscita a far diventare il Pork Factor uno degli appuntamenti benefici più partecipati della provincia modenese ed i numeri delle passate edizioni parlano chiaro: oltre 120mila euro raccolti e donati in beneficenza nelle prime 7 edizioni, 35 progetti del mondo dell’infanzia finanziati, 600 volontari impegnati ogni anno, oltre 40mila presenze totali, più di 7.000 solo nell’edizione 2019. Il ricavato di questa edizione sarà devoluto a 5 progetti e realtà dedicate come sempre ai bambini: Reparto di oncologia pediatrica e pediatria. Il progetto prevede l’acquisto di uno spirometro (apparecchio per fare la spirometria). Il valore attuale è di circa € 6.000,00; Cooperativa sociale “la bella sfilza” https://labellasfilza.com/.

Il progetto prevede l’acquisto di arredamento per la zona ristorante esterna. Il valore è di circa € 3.000,00; Scuola Materna E. Muratori di Concordia s/S. Il progetto prevede il finanziamento per il corso propedeutico musicale dell’anno scolastico 2022/23 per un valore di circa € 3.000,00; Gruppo Genitori Figli con Handicap O.D.V. di Soliera. Il progetto prevede di finanziare un laboratorio di Fotografia e Cinema con professionisti in collaborazione con la Fondazione Campori, che coinvolge i ragazzi dell’Accanto di tutte le età e che tra le finalità artistiche e di fare gruppo, ha anche quello di aumentare la consapevolezza dell’uso dei mezzi video quali il telefonino, per un importo ipotizzabile di 1500/1700 Euro; Anffas onlus Mirandola http://www.anffas.net/it/strutture/anffas-mirandola/.

Queste le parole del Presidente Paolo Borghi: “Dopo 2 anni di sosta forzata per colpa della pandemia finalmente quest’anno riparte la macchina gigante del volontariato a

Sede legale: Via Garibaldi, 10 – 41033 Concordia sulla Secchia MODENA C.F. 91028220365

Concordia. L’elemento principale della festa è la voglia di aiutare e rendersi utili per gli altri. Abbiamo oltre 200 ragazzi che si sono resi disponibili per gestire l’evento e far sì che il Pork Factor 2022 sia “La festa delle Feste”. Siamo carichi e pronti a ospitarvi tutti. Ricordo che solo al sabato ci sarà la gara di grigliate con ingresso obbligatorio con braccialetto, massimo 4mila posti. Per qualsiasi info visitate il nostro sito www.porkfactor.it”