Appennino reggiano, da scoprire, da vivere e da gustare

Come viene descritto il nostro Appennino da chi lo visita? Come una terra da scoprire ed esplorare, con paesaggi che restano impressi nella memoria, una storia antica e una gastronomia tipica che vale da sola il viaggio. Queste sono le opinioni raccolte sul territorio nelle ultime settimane, che si uniscono, rafforzandole, alle strategie avviate dall’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica con Enrico Ferretti, Sindaco di Ventasso e Assessore al turismo dell’Unione montana dei Comuni dell’Appennino reggiano: la nuova piattaforma turistica online da aprile, ed oggi un primo video promozionale che vuole presentare il territorio a chi non lo conosce, visto l’aumento dell’interesse che si è sviluppato negli ultimi anni. Le immagini intendono rappresentare la bellezza ed il valore di un’area che, una volta che viene scoperta, fa venire voglia di tornare, come ci dicono tanti visitatori.

La capacità di emozionare del nostro territorio è un valore inestimabile, che spesso viene condiviso da turisti, operatori ed abitanti, come si vede nel video, la cui realizzazione è stata affidata alla società Altamedia.

Gli strumenti promozionali realizzati dall’ufficio turismo dell’Unione montana sono a disposizione gratuitamente dei nove Comuni dell’area, degli operatori e delle associazioni e sono fruibili e condivisibili tramite i canali web dell’ufficio IAT, che vengono aggiornati quotidianamente.

Gli Amministratori condividono infatti la necessità di una promozione turistica coordinata tra tutti gli Enti territoriali, con componenti diverse, che devono però avere un unico obiettivo, quello di presentarci al pubblico eliminando i localismi, in modo rendere l’Appennino reggiano sempre più conosciuto e ricco di offerte turistiche in ogni stagione.

La grande richiesta di case in affitto, la crescente domanda di attività in natura e di ristorazione tipica sono segnali positivi, insieme alla ripresa degli eventi e delle manifestazioni, che, malgrado le problematiche internazionali, fanno pensare ad una stagione turistica positiva per i prossimi mesi.

Il link dove visualizzare il video: https://vimeo.com/720620464/693059815