A night at the opera, domani a Guastalla

Dopo il successo di domenica 12 giugno al Ruggeri, la scuola di danza Atelier di Guastalla ripropone lo spettacolo questa volta in piazza Mazzini domani, sabato 18 giugno alle 21:00.

La principale piazza guastallese ospiterà i numerosi allievi della scuola di danza Atelier che si esibiranno nel saggio annuale danzando sui celebri brani dei Queen. Titolo dello spettacolo è A NIGHT AT THE OPERA, come il titolo di un album del celebre gruppo musicale britannico, pubblicato per la prima volta in LP nel 1975.

“Lo spettacolo – afferma Allegra Bergonzi, direttrice artistica della scuola di danza Atelier – è un omaggio ai Queen e al suo leggendario frontman Freddy Mercury. Sulle note dei loro più celebri brani potrete ammirare i nostri meravigliosi artisti in erba dei corsi di Danza Classica, Contemporanea, Moderna, Hip Hop, Tessuti Aerei, Danza Gioco e Propedeutica. Una grande sfida dal punto di vista tecnico e artistico che porterà una carica di energia positiva a tutti gli spettatori e a tutti i nostri artisti”.

La direzione artistica dello spettacolo A NIGHT AT THE OPERA è di Allegra Bergonzi e le coreografie a cura di: Allegra Bergonzi, Maura Cantarelli, Vanessa Boccazzi, Francesca Alessandri, Antonio Benevento, Alice Gualtieri, Marta Piazza, Mariarosa Ferrieri.