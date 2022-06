Un consulente legale in aiuto alle famiglie. Nuovo servizio gratuito attivato dall’Unione Terre d’Argine

Un aiuto concreto a tutti i genitori alle prese con situazioni di separazione in essere o in divenire per fornire informazioni utili e garantire maggiore consapevolezza sui propri diritti, in particolare quando coinvolti nella situazione ci sono anche figli minori.

L’Unione Terre d’Argine ha attivato un servizio di Consulenza legale gratuito in convenzione con l’associazione “Gruppo Donne e Giustizia ODV” di Modena che sarà a disposizione di tutti i cittadini del territorio.

«Purtroppo la cronaca ci riporta quotidianamente notizie di separazioni tra coniugi sfociate in conflitti anche violenti – spiega l’assessore comunale al Sociale Tamara Calzolari – Per questo molti genitori che si rivolgono al nostro Centro per le famiglie hanno espresso l’esigenza di un primo orientamento sulle norme per meglio tutelare i diritti propri e quelli dei figli. Questo bisogno è emerso anche nei confronti svolti con le associazioni femminili nell’ambito delle richieste presentate al Tavolo Donne dell’Unione Terre d’Argine per sostenere le donne in momenti complessi come quelli della separazione che coinvolgono anche i figli minori. Per rispondere a queste richieste abbiamo stretto una importante collaborazione con l’associazione “Donne e Giustizia” che ha comprovata e lunga esperienza in questo campo e che svolgerà gratuitamente questo servizio nei confronti di tutta la cittadinanza dell’Unione Terre d’Argine previo appuntamento».

Il servizio di consulenza legale sarà attivo da lunedì 27 giugno, ma è già possibile prenotare un appuntamento telefonando al numero 059/649272 o scrivendo all’indirizzo mail centrofamiglie@terredargine.it.