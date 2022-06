AnimalGAL 2.0: vernissage al polo scolastico

Inaugurato, alla presenza dell’assessore all’istruzione Alessandra Borghi e dell’unità cinofila della polizia municipale cittadina con cane Hector al seguito, l’opera di street art con cui gli studenti del Volta e del Formiggini hanno dato forma al progetto Animalgal 2.0.

L’associazione studentesca “renovatio crew”, nata per promuovere la riqualificazione del territorio tramite l’arte e la legalità, ha riqualificato un manufatto di cemento che sorge sull’area del Polo Scolastico di via Nievo istoriandolo con illustrazioni non prive di appeal. Le idee degli studenti a proposito di benessere umano e animale – tema del bando promosso dal Comune e vinto dall’associazione studentesca – hanno infatti preso concretezza tra forme e colori lanciando un messaggio ben preciso in ordine ad un argomento che indurrebbe ognuno alla riflessione.

«Suggerendo – ha detto il professor Gianluca Giannini, coordinatore del progetto – una maggior consapevolezza alla comunità nei confronti di valori da tutelare e valorizzare». Quella del polo scolastico è la prima ‘opera’ che dà tangibilità al progetto: gli studenti sono infatti al lavoro anche su manufatti collocati presso la Colonia Felina nel Parco Ducale Sassuolo e il campo di addestramento dell’unità cinofila Sassolese.