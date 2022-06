Il sindaco commenta il risultato della vertenza Pam Panorama

“L’accordo raggiunto sulla vertenza Pam Panorama non può che essere salutato in maniera positiva da parte dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani commenta la chiusura della vertenza che ha definitivamente scongiurato l’ipotesi di licenziamenti unilaterali da parte dell’azienda.

“Non è un fulmine a ciel sereno – prosegue il Sindaco – ma un percorso che i vertici di Panorama mi avevano preannunciato, e che ho reso pubblico nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale di fine Maggio. A differenza dei gruppi politici, infatti, non sono stato convocato negli incontri con i sindacati, una decisione di cui ho preso atto e che rispetto, ma ho comunque cercato di far valere il peso dell’Amministrazione comunale. I vertici di Panorama, che ho raggiunto telefonicamente, mi hanno garantito di non aver nessuna intenzione di effettuare licenziamenti di massa, nonostante la necessità di una ristrutturazione che poteva prevedere incentivi all’esodo o spostamenti: l’impegno preso da Pam Panorama, che si conferma essere un’azienda seria, è stato rispettato e di questo li ringrazio”.