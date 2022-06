Vertenza Panorama, Pd Sassuolo “Soddisfatti per l’accordo raggiunto”

“Salutiamo con grande favore l’accordo raggiunto per la vertenza Pam Panorama, vertenza che si trascinava ormai da diverse settimane, a 75 giorni dall’avvio delle procedure di licenziamento. Le procedure, di rilevanza nazionale, riguardavano anche i lavoratori del punto vendita di Sassuolo, e coinvolgevano diverse famiglie del nostro territorio.

Dopo le attente valutazioni fatte in sede politica e la partecipazione alle manifestazioni dei lavoratori davanti alla sede, abbiamo accolto l’invito ad un incontro, in cui ci è stato chiesto di sollecitare l’intervento delle forze politiche, a diversi livelli, per evitare che le ricadute delle scelte industriali del gruppo fossero così pesanti per il nostro territorio. Perciò abbiamo presentato in Consiglio comunale un ordine del giorno, che è stato approvato all’unanimità, in cui abbiamo chiesto che venisse immediatamente attivato un tavolo di confronto con la proprietà per ridurre l’impatto di tali scelte sulle famiglie, e abbiamo chiesto che il sindaco e la giunta si facessero portavoce, a tutti i livelli istituzionali, e con tutte le possibili attivazioni, per salvaguardare i livelli occupazionali.

Spesso si sente ripetere che la politica locale non ha lo spazio, né gli strumenti né le competenze per giocare la sua parte nelle scelte di politica industriale delle aziende del territorio. Crediamo invece che, nel rispetto dovuto ai reciproci ruoli, la politica debba prendere a cuore, debba farsi carico e diventare voce dei bisogni dei suoi cittadini, lavoratori che devono essere considerati, come il comunicato dei sindacati sottolinea, la vera ricchezza delle imprese. Quando si attiva con questi obiettivi la politica diventa davvero la più nobile delle sfide”.