Val di Zena bike day”, una grande festa con oltre 700 persone. Ignoti tentano di rovinarla cospargendo l’ultimo chilometro con migliaia di puntine

Oltre 700 partecipanti al primo Val di Zena bike day. Una grande festa popolare con famiglie, cittadine e cittadini di ogni età e persone disabili. Purtroppo ignoti hanno cosparso l’ultimo chilometro del percorso con migliaia di puntine che hanno provocato la foratura delle gomme a circa 50 ciclisti.

Grazie anche all’aiuto della polizia stradale la strada è stata ripulita e la manifestazione ha potuto concludersi.



“La grande partecipazione di intere famiglie, nonostante il rinvio per maltempo – è il commento della consigliera metropolitana delegata a Mobilità ciclistica e Bicipolitana Simona Larghetti, della sindaca di Pianoro Franca Filippini e dell’assessore di San Lazzaro Luca Melega – è la conferma che attendevamo che eventi di questo tipo sono importanti nella strategia di promozione del territorio. Purtroppo l’atto di vandalismo compiuto da ignoti poco prima dell’arrivo ha rischiato di rovinare l’impegno di centinaia di persone. Siamo preoccupate che qualcuno abbia sottovaluto la gravità del gesto e di quello che poteva succedere ai partecipanti compresi i bambini, in seguito alla foratura. Abbiamo denunciato alle autorità giudiziarie l’accaduto perché pensiamo che non sia tollerabile minacciare con atti così pericolosi l’incolumità dei cittadini e delle cittadine che hanno partecipato a un momento di festa sul territorio. Le polemiche intorno alla manifestazione create anche dalle opposizioni politiche nel Comune di Pianoro e in Città metropolitana purtroppo hanno creato un clima che pensiamo possa aver favorito l’iniziativa criminale di questi vandali. Non arretreremo di un passo e perseguiremo i responsabili in tutte le sedi giudiziarie”.

Anche il sindaco della Città metropolitana Matteo Lepore sottolinea il “successo straordinario di questa manifestazione che abbiamo fortemente voluto e organizzato insieme ai Comuni di Pianoro e San Lazzaro. Condanno il tentativo di sabotaggio da parte di persone che hanno anche messo in pericolo i partecipanti. Non sottovalutiamo l’episodio e per questo lo abbiamo denunciato alle autorità competenti. Mi congratulo con i Comuni che insieme a noi hanno promosso la manifestazione e con tutte le associazioni aderenti, e ringrazio i volontari e le Polizie locali dei Comuni e della Città metropolitana”.

Tra i rappresentanti delle istituzioni che ha partecipato all’iniziativa anche il presidente del Territorio turistico Bologna-Modena Mattia Santori.