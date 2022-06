Mattarella “Cooperazione contro il crimine transnazionale”

NAPOLI (ITALPRESS) – “La cooperazione giudiziaria internazionale si è rivelata uno strumento fondamentale nel contrasto al crimine transnazionale, che tenta di avvantaggiarsi della instabilità di un momento come quello attuale, in cui l’economia globale risente fortemente delle conseguenze della pandemia e della terribile guerra nel cuore dell’Europa”. Lo afferma il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla Conferenza internazionale sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, promossa dall’Assemblea parlamentare dei Paesi del Mediterraneo, a Napoli.

“La conferenza – ha aggiunto il capo dello Stato – potrà offrire una occasione di confronto e di dibattito per proposte a rendere sempre più valida ed efficiente la collaborazione delineata dalla Convenzione di Palermo”.

– foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).