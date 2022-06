Vignola, ex macello: presentazione degli esiti del percorso di co-progettazione

Si è concluso il percorso di co-progettazione che ha visto impegnate, in questi mesi, le associazioni di volontariato e del Terzo settore per elaborare proposte sulle future funzioni ospitate nell’ex Macello, una volta che la struttura di via Zenzano sarà ristrutturata. Gli esiti di questo percorso saranno resi noti nel corso di un incontro pubblico organizzato per il pomeriggio di martedì 21 giugno. L’incontro, aperto alla cittadinanza, sarà ospitato, a partire dalle ore 18.00, presso la Sala Riunioni del CSV Terre Estensi, a Vignola, in via Caduti sul Lavoro 660.