Oltre 440.000 Euro dal PNRR per la realizzazione della mensa nel plesso scolastico vezzanese

Il Comune di Vezzano sul Crostolo si è aggiudicato un contributo di 442.794 euro relativo al Bando PNRR per realizzazione e adeguamento di mense scolastiche.

Questo contributo permetterà la realizzazione di una nuova struttura, a ridosso del plesso scolastico del capoluogo, da destinare a mensa.

Il Comune di Vezzano sul Crostolo ha avanzato la propria candidatura e proposto il proprio progetto a febbraio del corrente anno.

Il Bando rientra nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea.

L’obiettivo perseguito è quello di finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico, per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie.

La partecipazione al Bando ha costituito un naturale e prezioso sbocco del confronto già aperto in precedenza tra Comune e Istituto Comprensivo per l’introduzione anche a Vezzano del tempo prolungato nei prossimi anni.

Nella Provincia di Reggio negli ultimi 10 anni gli alunni che frequentano la scuola a tempo pieno sono passati dal 28% al 41% (oltre 9.000 studenti).

Alla pubblicazione delle graduatorie il progetto del Comune di Vezzano sul Crostolo è risultato il nono a livello regionale, quarto a livello provinciale. In tutta la Regione i progetti ammessi senza alcuna riserva sono stati 35, tra cui quello vezzanese.

Questo contributo si aggiunge a quelli ottenuti per la ristrutturazione del Mulino Boni (700.000 euro, secondo progetto a livello regionale), la ristrutturazione del plesso dell’ex scuola media (900.000 euro) in compartecipazione con ACER e l’adeguamento sismico del Municipio.

“Siamo fieri di quest’ulteriore risultato, che abbiamo ottenuto lavorando sulle idee – afferma il vice sindaco e assessore alla scuola e al bilancio Paolo Francia – E su altri progetti stiamo lavorando o siamo in attesa della pubblicazione delle graduatorie. E’ il frutto di un grande impegno condiviso con gli uffici. In pochi cerchiamo di fare quello che in altre realtà realizzano uffici molto più strutturati. Siamo convinti che stiamo ponendo le basi per un rilancio ed un ammodernamento importante del nostro paese, anche se ci vorrà qualche anno per realizzarli. Le fondamenta economiche e progettuali però sono poste”.