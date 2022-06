Manutenzione programmata della rete idrica in via della Canalina a Reggio Emilia

Manutenzione programmata in vista alla rete idrica nella zona di Via della Canalina. Nella serata di domani si procederà ad un intervento di sostituzione di componenti e rifacimento di un tratto di rete. L’area interessata comprende:

Via della Canalina dal civ 36 al 44 (pari) e dal civ 21 al civ 51 (dispari)

Via Martiri della bettola dal civ 51 al civ 57

Via Guittone d’Arezzo civ 1

Via Fontana

Per ridurre al massimo i disagi ai residenti, l’inizio dei lavori è previsto per le ore 23.00 del giorno 23 e durerà fino le ore 03.30 del giorno 24, salvo imprevisti. Sarà previsto un lavaggio della rete a fine lavori.

Per consentire l’effettuazione degli interventi, nella zona interessata verrà sospesa l’erogazione dell’acqua per il tempo strettamente necessario. Gli impianti, tuttavia, devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

Si ringraziano i residenti per la collaborazione.