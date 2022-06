Sulla Tangenziale di Bologna per una notte chiuso il tratto svincolo 8bis “Granarolo-Caab” e 10 “Zona Industriale Roveri”, verso A14

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli 8bis “Granarolo-Caab” e 10 “Zona Industriale Roveri”, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, sarà chiuso anche lo svincolo 9 “San Donato”, in entrata verso San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Viale Europa, Via Bertolazzi, SP86, Via dell’Industria, Via del Terrapieno.