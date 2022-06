Vigili del fuoco al lavoro dalla tarda mattina a Zola Predosa dove enormi massi si sono staccati da una parete rocciosa. Sul posto è stato riscontrato il distacco da un costone di tre massi di notevoli dimensioni che hanno investito due autovetture. I proprietari non erano presenti. “Miracolata” la vicina abitazione. Squadre USAR (Urban Search And Rescue) inviate sul posto. L’attività prosegue per valutare l’esito del distacco.