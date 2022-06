Nonantola Film Festival, al via la rassegna estiva con film di qualità e live show

Nonantola Film Festival, al via la rassegna estiva con film di qualità...

Cinque serate all’insegna del cinema d’autore e di qualità – tra cui un originale live show con esecuzione dal vivo delle musiche – con ospiti in presenza, senza dimenticare l’intrattenimento per tutta la famiglia e i cortometraggi.

Da mercoledì 29 giugno a domenica 3 luglio torna al Giardino Perla Verde in via Marconi 15 a Nonantola la rassegna estiva del Nonantola Film Festival curata da Nonantola Film Festival APS associata Arci UCCA con il sostegno dell’Amministrazione comunale. Inizio proiezioni ore 21.30, ingresso gratuito per tutti tutte le sere.

Si parte mercoledì 29 giugno con l’anteprima provinciale di “Centootto”, diretto a sei mani da Giuseppe Bellasalma, Michele Lipori e Claudio Paravati. Il docufilm del 2021, prodotto da fai Cisl e ConfrontiKino, racconta il sequestro del peschereccio Medinea – avvenuto al largo della Libia il 1° settembre del 2020 e durato centootto giorni – dal punto di vista di alcuni membri dell’equipaggio e di chi, a terra, si è adoperato per il loro ritorno. Sarà presente uno dei registi, Michele Lipori. L’evento è organizzato in collaborazione con fondazione Villa Emma e Anni in Fuga APS.

Prima della proiezione, nell’ambito di “Prima i corti”, il direttore artistico del Ribalta Experimental Film Festival Giovanni Sabattini introdurrà la visione dei lavori vincitori dell’edizione 2022 del festival.

Giovedì 30 giugno largo ai giovani talenti con “Fortuna”, opera prima del regista Nicolangelo Gelormini che sarà presente alla proiezione. Il film si ispira a drammatici fatti di cronaca realmente avvenuti al rione Parco Verde di Caivano in provincia di Napoli del 2014, e racconta della piccola Nancy che vive chiusa in un silenzio che chi le sta intorno non sa spiegarsi. La verità è che custodisce un segreto doloroso, che un giorno rivelerà ad Anna e Nicola, i suoi amici del cuore. Protagoniste di “Fortuna” nei ruoli principali, Valeria Golino, Pina Turco, Anna Patierno, Libero De Rienzo e la giovanissima Cristina Magnotti.

Prima della proiezione, nell’ambito di “Prima i corti”, il regista e sceneggiatore Piernicola Arena introdurrà la visione del suo “The Space Between Us” e lo sceneggiatore e giornalista Vincenzo Malara quella di “Jericho” da lui scritto e diretto da Giacomo Golfarelli, in finale alla gara “4 Giorni Corti+2” del NFF.

Venerdì 1° luglio sarà la volta di un originale live show: “Rude Boys” è uno spettacolo di cinema e musica dal vivo, un telefilm scritto, diretto e interpretato da Asado Film collettivo italiano di musicisti e filmmaker. La proiezione viene accompagnata e sonorizzata in diretta dalla band, protagonista stessa del telefilm.

Prima del live show, nell’ambito di “Prima i corti”, una selezione di cortometraggi diretti da Diego Carli e Zarina Ospanova, anche loro in finale della gara “4 Giorni Corti+2” del NFF con “Cosa bolle in pentola”.

Sabato 2 luglio ecco un’altra opera prima, l’esordio sul grande schermo del regista italiano classe 1980 Filippo Meneghetti. “Due” è un thriller dei sentimenti interpretato da Barbara Sukowa e Martine Chevallier: due donne mature, Nina e Madeleine, si amano in segreto da decenni. Tutti, compresi i parenti di Madeleine, pensano che siano solo vicine di casa. Ma quando la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento improvviso, la famiglia di Madeleine finisce per scoprire la verità. E l’amore fra le due è messo alla prova.

Prima della proiezione, nell’ambito di “Prima i corti”, saranno proiettati i vincitori e i menzionati della gara “4 Giorni Corti+2” 2022.

La rassegna estiva del Nonantola Film Festival si chiude domenica 3 luglio con il film per tutta la famiglia “Wonder Woman 1984” diretto dalla regista americana Patty Jenkins e interpretato da Gal Gadot, Kristen Wiig e Chris Pine. Il film è il seguito del grande successo “Wonder Woman” del 2017. Diana Prince, alias Wonder Woman, vive tra noi ancora negli anni 80, salva persone in pericolo e sventa crimini cercando di restare il più possibile in incognito.

Precede il film la proiezione del corto – realizzato nell’ambito del laboratorio “Ciak Si Gira” – diretto da Carlo Battelli con gli alunni e le alunne della Scuola Secondaria di I grado ‘D. Alighieri’ di Nonantola.

Info sul sito www.nonantolafilmfestival.it e sulle pagine Fb e Instagram della manifestazione.