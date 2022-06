Nilde Iotti: la biografia teatrale di Monica Morini diventa un libro

«La grazia con cui Monica Morini racconta la vita e l’opera di Nilde Iotti ha un posto particolare nel mio cuore. Essa accompagnò la serata in cui, con la presenza del Presidente Giorgio Napolitano, avviamo la costituzione della Fondazione Nilde Iotti che compie dieci anni»: inizia così l’introduzione di Livia Turco a Nilde. Una donna della Repubblica, nuovo libro di Monica Morini pubblicato da Corsiero Editore il giorno della Festa della Repubblica.

Il libro, che dà alle stampe il testo dello storico monologo per voce e pianoforte del Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia, è arricchito inoltre dalle note di regia di Bernardino Bonzani, da una nota al testo della stessa Morini e da numerose fotografie, sia della biografia politica di Nilde Iotti sia dello spettacolo, creato con la collaborazione artistica di Annamaria Gozzi e accompagnato in scena dall’accorata musica del pianoforte di Claudia Catellani, che racconta la storia di una delle madri della Costituzione e l’intera vita di una donna: l’infanzia, la formazione antifascista, l’impegno per le donne e l’entrata in politica, la relazione amorosa con Togliatti e l’approdo alla presidenza della Camera.

«A Nilde nessun cammino fu facile» riflette Monica Morini. «Arrivò a essere ciò che era a mani nude. Fu molto giudicata e ostacolata dal suo partito e dalla morale del tempo per il suo amore con Togliatti, pagò in prima persona. Non arretrò mai nella difesa del suo sentimento e nella necessaria autonomia della sua vita lavorativa come donna. Un esempio di dignità».

Conclude l’artista: «Nilde mi manca come ci mancano le persone che non abbiamo conosciuto ma che fanno parte di noi. Di un noi più grande. Incarnare le sue parole mi lascia sempre pensieri nuovi. Scrivere questo spettacolo ha generato una consapevolezza insolita. Una geografia di emancipazione che ha trovato radici e memoria in un’antenata. L’intelligenza di Nilde era antidoto potente per i veleni del patriarcato. È stata madre di parole che ricostituiscono il senso della democrazia e della pari dignità».

Monica Morini, Nilde. Una donna della Repubblica, Corsiero Editore, giugno 2022 – pp. 84, 12,5 x 16,5 cm, € 15.

Info sul volume: https://www.corsieroeditore.it/prodotto/nilde/.

Info sull’autrice: https://www.teatrodellorsa.com/la-compagnia/monica-morini/.