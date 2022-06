È online il bando per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca XXXVIII ciclo di Unimore (A.A. 2022-2023). Per i 13 Dottorati di Ricerca con sede esclusiva l’Università di Modena e Reggio Emilia (Medicina clinica e sperimentale; Computer and data science for technological and social innovation; Ingegneria dell’innovazione industriale; Information and communication technologies (ICT); Ingegneria industriale e del territorio “Enzo Ferrari”; Lavoro, sviluppo e innovazione; Models and methods for material and environmental sciences; Molecular and regenerative medicine; Neuroscienze; Physics and nano sciences; Reggio Childhood Studies; Scienze Umanistiche; Scienze, tecnologie e biotecnologie agro-alimentari) sono disponibili 205 posti, con 149 borse di studio.

Le domande devono essere presentate (a partire dalle ore 9.00 di venerdì 8 luglio) entro le ore 13.00 del 28 luglio 2022.

Il candidato interessato ad un Corso di Dottorato deve presentare la domanda di ammissione, con la quale chiede di partecipare alla relativa procedura selettiva. Il candidato interessato a più di un Corso di Dottorato deve presentare una domanda di ammissione per ogni Corso.

Le domande di ammissione e gli eventuali allegati dovranno essere presentati entro il termine di scadenza del bando, esclusivamente online, collegandosi al sito dell’Ateneo alla pagina: https://www.esse3.unimore.it/Home.do. Per ogni eventuale problema tecnico e/o operativo, è a disposizione la casella di posta elettronica: webhelp@unimore.it.

Ogni domanda farà riferimento ad un’unica procedura selettiva e comporterà il pagamento del versamento della somma di 25 euro, non rimborsabili in nessun caso, a titolo di contributo per prestazioni amministrative.

Per il bando e tutti i dettagli visita il portale di Ateneo alla pagina dedicata ai Dottorati di ricerca: http:/www.unimore.it/didattica/dottorati.html