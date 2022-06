Torna a luglio “Estate a Vignola”

Da venerdì 1° luglio torna l’ormai tradizionale appuntamento con “Estate a Vignola”, l’iniziativa organizzata da Pro Loco e Comune di Vignola per animare i venerdì di chi passerà il mese di luglio in città. In programma spettacoli, artisti di strada, visite culturali, negozi aperti, possibilità di cenare e fare aperitivo all’aperto sotto il cielo di stelle.

In piazza dei Contrari, per la rassegna Etra Festival, è in programma lo spettacolo della compagnia Circateatro di teatro-danza e abilità con il fuoco dal titolo “Roda de fuego” in cui l’unione di fuoco, elementi di acrobatica circense, arti marziali e teatro-danza daranno vita ad una fiamma vivace e sensuale. L’appuntamento è alle ore 21.30. Lo spettacolo è a ingresso gratuito e libero, con posti limitati. Già dal pomeriggio è prevista una “paratrampolata” per le vie del centro.

Con “I venerdì di luglio”, tornano anche le visite gratuite alla villa municipale volute, fin dalla scorsa estate, dall’Amministrazione comunale. Già la sera di venerdì 1° luglio sarà possibile visitare con guida Villa Tosi-Bellucci. A fare da guida i volontari delle associazioni culturali locali Mezaluna e Università Popolare Ginzburg. Due le visite guidate che partiranno ogni venerdì sera: una alle ore 20.00 e un’altra alle ore 21.00. Ci si può prenotare mandando una mail, durante la settimana, a segreteriasindaco@comune.vignola.mo.it segnalando quale orario si preferisce. Ci si può prenotare anche la sera stessa presso la casetta della Pro Loco che si trova in Corso Italia.

Aperti alle visite anche l’acetaia comunale che si trova nell’altana del Municipio e il Museo Civico Augusta Redorici Roffi in via Cantelli.

Estate a Vignola, quest’anno, è abbinata anche a una promozione degli acquisti nei negozi del centro con voucher da spendere poi nei negozi che aderiscono all’iniziativa.

La manifestazione si ripeterà anche nei prossimi venerdì 8, 15, 22 e 29 luglio.