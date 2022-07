Governo, Di Maio “Serve unità, non occuparsi di scorribande politiche”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo bisogno di unità ed è paradossale perchè siamo in una fase storica in cui alcuni partiti di opposizione si dimostrano, a volte, più responsabili di alcuni partiti della maggioranza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di un punto stampa. “Questo è un momento in cui serve serietà e serve stabilità al Paese, non vedo come possiamo occuparci dei problemi degli italiani se dobbiamo stare dietro a scorribande politiche ogni giorno e a minacce di crisi. Dobbiamo andare avanti e occuparci di problemi seri”, ha aggiunto.

