Violenze e minacce, fisiche e psicologiche: padre e tre fratelli arrestati tra Castelnuovo e Carpi

Nella giornata di ieri, 30 giugno 2022, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno dato

esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di quattro indagati, tre dei quali sono stati arrestati a Castelnuovo Rangone mentre il quarto, inizialmente sottrattosi alla cattura, è stato rintracciato nella serata di ieri a Carpi. Tutti gli indagati sono gravemente indiziati del delitto di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in concorso.

Il provvedimento cautelare è stato chiesto ed emesso all’esito di indagini condotte dai

Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Rangone che hanno raccolto le prime dichiarazioni della persona offesa dal reato, una giovane che riferiva di subire continue violenze e minacce da parte del padre e dei fratelli i quali, tra l’altro, le impedivano e vietavano di intrattenere relazioni amicali o sentimentali con persone di sesso maschile, le controllavano giornalmente il telefono per verificare che non avesse parlato con coetanei maschi, le impedivano di avere profili social, la ingiuriavano e, talvolta, la picchiavano, denigrandola e minacciandola di morte.