Si è formalmente costituito a Cavriago il primo gruppo di “controllo di comunità”.

Dopo la sottoscrizione del Protocollo di intesa per il controllo di vicinato tra la Prefettura di Reggio Emilia e il Comune di Cavriago, grazie alla disponibilità dei cittadini residenti nella zona di via Martiri della Bettola, via della Democrazia e della Libertà, via della Pace, via Arduini, via Cantonazzo prende il via una collaborazione attiva tra cittadini e amministrazione locale.

“Ho incontrato persone volenterose e disponibili che hanno deciso di unire le forze per collaborare quotidianamente a rendere il proprio quartiere più sicuro.” Dichiara il Vice Sindaco Matteo Franzoni con delega alla Sicurezza. “Sentirsi sicuri, sapere che il proprio vicino di casa collabora ed è solidale fa la differenza.

La Polizia Municipale e l’Arma dei Carabinieri sono stati e saranno al fianco dell’amministrazione nella costruzione di questo primo gruppo pilota.

Spero che nel corso dell’anno anche altri cittadini siano disponibili a far nascere altri gruppi in altre zone del paese.”

Nei prossimi giorni i referenti del gruppo incontreranno gli Agenti di Polizia Locale per una formazione specifica relativa alle modalità di relazione e comunicazione in caso di fenomeni che turbassero la quotidianità e generassero insicurezza.

I gruppi infatti si basano proprio su una collaborazione inter-istituzionale in cui ciascuno opera per la propria sfera di competenza.

I cittadini di Cavriago che fossero interessati a organizzare un gruppo di controllo di vicinato possono mettersi in contatto con la Segreteria del Sindaco scrivendo a segreteria.sindaco@comune.cavriago.re.it o telefonando al numero 0522 373 484.