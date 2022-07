Evade dai domiciliari perché il frigo è vuoto, riarrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Monterenzio hanno arrestato un 47enne italiano per evasione. E’ successo alle ore 13:48 di ieri, quando il soggetto è uscito da casa in violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari cui era stato sottoposto a seguito del suo arresto del 15 giugno scorso per aver aggredito la ex compagna.

Sorpreso per strada, il 47enne ha riferito che avendo finito le provviste alimentari voleva andare in caserma a chiedere ai Carabinieri di fargli la spesa, considerandoli responsabili per averlo arrestato due settimane prima.

I militari dell’Arma, dopo aver ricevuto l’allarme proveniente dal braccialetto elettronico indossato dal 47enne, lo hanno intercettato non molto lontano da casa sua. Attualmente è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari in attesa delle ulteriori determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.