I Carabinieri vigilano sulla movida modenese

Nella serata di ieri e nel corso della notte, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno attuato sistematici controlli sui luoghi maggiormente frequentati dai giovani al fine di consentire, a tutti, di godersi in sicurezza la movida.

Nell’ambito del servizio, che si è protratto sino a tarda notte, i Carabinieri delle Compagnie di Modena, Sassuolo, Carpi e Pavullo nel Frignano hanno controllato oltre 120 persone e 50 autovetture, elevando 5 contravvenzioni per violazioni al codice della strada.

Nel medesimo contesto in Medolla e Formigine sono state deferite in stato di libertà due persone per guida in stato di ebbrezza perché sorprese alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Nella circostanza sono stati ritirati i documenti di guida.