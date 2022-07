Il maltempo colpisce la zona a nord di Modena

Il maltempo ha colpito la zona della provincia di Modena a nord della via Emilia. Prevalentemente i danni sono stati causati dal forte vento con alberi abbattuti e coperture di fabbricati divelte. Una decina le squadre vigili del fuoco stanno operando sul posto.

I fulmini hanno provocato anche alcuni principi d’incendio nei campi in buona parte spenti dalla pioggia; incendio invece di un campo a Finale Emilia e un deposito di fieno all’aperto a Novi di Modena. In entrambi i casi squadre dei vigli del fuoco sono al lavoro per lo spegnimento. Non risultano al momento persone ferite.