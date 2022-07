Dal 4 luglio all’11 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, sulla linea Modena – Sassuolo Terminal la circolazione è sospesa. E’ stato predisposto un servizio sostitutivo con bus (l’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici). I sistemi di vendita sono aggiornati con la nuova offerta. Informazioni su www.trenitaliatper.it