Spettacoli in Centro a Carpi con i “Mercoledì d’estate”

Si fa sempre più “spettacolare” l’estate carpigiana: oltre ai concerti e in attesa del cinema in piazza, nei mercoledì sera di luglio scenderanno in campo, o meglio in strada, anche artisti, danzatori, trampolieri, domatori, animali primitivi e personaggi fantastici.

Accadrà dalle 21 alle 23 quando le vie e le piazze del Centro storico si accenderanno con appuntamenti promossi dal Comune e i commercianti terranno aperti i propri negozi.

Si comincia posdomani, 6 luglio, con le “Ali luminose”, una “performance” itinerante su trampoli, dove altissime e altissimi “angeli” sprigioneranno luce danzando leggiadri tra le persone, per la gioia di grandi e bambini.

Mercoledì 13 arriveranno poi “personaggi fantastici”, imponenti e colorati pronti a stupire il pubblico e a creare una cornice suggestiva fatta di colori, risate e meraviglie.

Mercoledì 20, infine, il Centro si animerà con gli “sgruzzi”, animali primitivi che cammineranno tra la gente guidati da un domatore: lui condurrà le antiche creature verso i più coraggiosi che vorranno avvicinarsi per interagire e, perché no, immortalarsi in un “selfie” accanto a questi animali fantastici. Durante la serata ci sarà la possibilità di assistere allo spettacolo “Corpomenti” incentrato sulla relazione tra il corpo, inteso come luogo simbolico, e la natura.

In corso Roma inoltre, dal 13 al 27 luglio verranno realizzate ed esposte opere pittoriche su pannellature adiacenti alle pareti del cantiere di riqualificazione della via, trasformandole in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto.

Commenta Stefania Gasparini, Vice-Sindaco con delega a Economia, Turismo e Promozione del Centro Storico: «Tornano finalmente, dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, i “Mercoledì d’Estate”, grazie alla collaborazione fra Amministrazione comunale, associazioni di categoria e “Carpi C’è”: una formula collaudata che ci rende soddisfatti per il ritorno e fiduciosi nella riuscita di questa iniziativa».