Daniele Si Nasce, l’interprete e sosia di Renato Zero, sabato in piazzale Della Rosa

Daniele Si Nasce, l’interprete e sosia di Renato Zero, sabato in piazzale...

La grande musica di Renato Zero sarà protagonista, sabato 9 luglio a partire dalle ore 21,30 in piazzale Della Rosa, grazie al concerto dell’artista Daniele Si Nasce, interprete e sosia di Renato Zero.

Daniele Si Nasce è un vero e proprio “esegeta” di Renato Zero, di cui esegue il repertorio con maestria e un rispetto davvero rari nel vasto panorama degli imitatori, che spesso si limitano a farne una parodia e risultano solo una caricatura sbiadita dell’originale. Nel suo caso l’effetto di verosimiglianza è talmente forte che si ha l’impressione di trovarsi di fronte al vero Renato, sia per i movimenti sul palco che per la voce ed il look, dietro cui c’è un grande lavoro di anni di studio e di preparazione.

Sulla scena Daniele diventa Renato ed aggiunge anche degli elementi di umanità e di familiarità con il pubblico che ormai si sono perduti nei mega concerti superaffollati di Zero, facendoci ritornare indietro nel tempo agli anni in cui Renato cantava per pochi intimi in piccoli locali.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:30 e sarà ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Per informazioni 0536880920 – sassuoloturismo@comune.sassuolo.mo.it