Due nuovi appuntamenti alle Salse di Nirano: fantasia e natura nella Riserva

Giovedì 7 luglio alle ore 20.30, presso il parcheggio di Cà Rossa, torna l’appuntamento amato dai bambini “Favole al chiaro di luna” organizzato da Ecosapiens e La Lumaca. Nel silenzio della sera, magiche letture della buonanotte accompagneranno bambini e bambine alla scoperta di mondi fantastici e personaggi avventurosi. al termine della narrazione verrà offerta la tisana dei sonni tranquilli a tutti i partecipanti. Costo 5 euro a partecipante.

Sabato 9 luglio invece, alle ore 17.30, con ritrovo presso Cà Tassi e con ingresso gratuito, arriva “Piacere, animali selvatici!”. Lezione introduttiva sulle abitudini e stili di vita degli animali selvatici a cura del Centro di Recupero Fauna Selvatica Il Pettirosso. A seguire, proiezione di alcuni documentari e liberazione di piccoli “amici”.

Per info e prenotazioni: salse.nirano@fiorano.it oppure www.fioranoturismo.it; tel.: 0522 343238 – 342 8677118. Possibilità di prenotare tramite l’apposito form rintracciabile sul sito comunale. Raccomandiamo l’uso della mascherina al chiuso e all’aperto quando non puoi mantenere le distanze dagli altri. Per le escursioni indossa sempre scarpe da ginnastica/trekking e abbigliamento adeguato.