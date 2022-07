L’Assessore Artioli sulla tappa “Giro Donne” a Carpi

«Ancora una volta il ciclismo si rivela strumento formidabile di aggregazione e partecipazione riempiendo di sorrisi e colori piazza Martiri dove questa mattina in tanti si sono riversati per salutare la partenza delle atlete del “Giro Donne” 2022 impegnate nella quinta tappa Carpi-Reggio Emilia vinta allo sprint dall’azzurra Elisa Balsamo, oggi vestita di ciclamino in quanto leader della classifica a punti. Una festa popolare dove tutto è andato secondo i piani. La manifestazione è stata un successo, per cui esprimo a nome del Sindaco e di tutta la Giunta la soddisfazione dell’Amministrazione comunale.

Carpi ha dato ancora una volta prova di essere pronta per ospitare eventi sportivi di portata internazionale, ne avremo un’ulteriore prova il prossimo 1° ottobre quando dal nostro centro storico partirà il “Giro dell’Emilia”, maschile e femminile. Le immagini della piazza gremita di persone di tutte le età, colorata e festosa, hanno fatto oggi il giro del mondo portando il nome di Carpi nei 160 Paesi in cui il “Giro Donne” viene trasmesso. Bellissimo vedere il sorriso e la gioia delle giovani cicliste della Sammarinese abbracciate a grandi campionesse, umili e disponibili nel posare insieme a loro per foto e autografi. Bello ascoltare il canto delle nostre Mondine e vedere sfilare le partecipanti al progetto “Donne a pedali”. Bella la mostra dell’Anpi che ci ha ricordato come la bicicletta sia un mezzo che ha ricoperto un ruolo fondamentale nella nostra storia.

Pertanto ringraziamo di cuore quanti hanno fatto sì che la manifestazione si svolgesse in modo regolare e in tutta sicurezza: gli agenti della Polizia locale, i volontari della Protezione civile e gli Assistenti civici, l’Ufficio sport del Comune. Grazie anche ai commercianti che hanno aderito addobbando le proprie vetrine, in una giornata di festa e di efficienza organizzativa che, a detta degli stessi promotori della manifestazione, ha avuto sin qui pochi eguali». Così Andrea Artioli, Assessore allo Sport.