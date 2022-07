Apre il 15 luglio a Cà Lando la mostra dedicata allo studio Associates Architecture

Continua l’attività di sostegno e promozione di Cersaie (Bologna, 26-30 settembre 2022) a favore dell’architettura contemporanea e della cultura del progetto. Le attività culturali di Ca’ Lando (via Aristide Gabelli, Padova) rientrano nell’ambito delle attività per la promozione dell’industria ceramica e del Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e l’Arredobagno, a testimonianza della grande attenzione del settore ceramico italiano verso il tema della progettazione degli edifici.

Il 15 luglio è in programma l’inaugurazione della mostra dedicata allo studio italo-sudafricano Associates Architecture, che resterà aperta al pubblico fino al 24 luglio. L’esibizione segue quella dedicata a MIDE architetti, da poco conclusasi, che verrà seguita dopo la pausa estiva dall’esposizione dei progetti dello studio CORREIA/RAGAZZI ARQUITECTOS.

Un evento che si inserisce all’interno di un più ampio programma che sta animando l’estate 2022, che vedrà il workshop Ca’ Lando Summer School dal 19 al 23 settembre, organizzato da CASABELLA formazione, grazie al supporto di Cersaie, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova – ICEA. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.casabellaformazione.it, con scadenza al 20 luglio. Tra i tutor del workshop saranno presenti gli studi MIDE architetti, Associates Architecture e CORREIA/RAGAZZI ARQUITECTOS.

Ca’ Lando è un luogo simbolico che parla di condivisione e comunità. Un complesso di primo piano all’interno del patrimonio storico-artistico della Città di Padova, che l’Università fa rivivere grazie ad una convenzione tra il Comune di Padova e il Dipartimento di Ingegneria civile edile e ambientale dell’Università di Padova.

Cersaie, che a meno di 3 mesi dall’avvio della prossima edizione vede occupato il 100% della superficie espositiva disponibile, ospiterà per il tredicesimo anno consecutivo il programma di architettura “costruire abitare pensare”, che ogni anno porta a Bologna i più importanti esponenti dell’architettura internazionale.

PROGRAMMA WORKSHOP

19-23 settembre

ore 9.00 – 13.00; 15.00 – 18.00.

Conferenze

ore 18.30 – 19.30

Lunedì 19 settembre

Edoardo Narne, Stefano Zaggia (UNIPD).

Martedì 20 settembre

Roberto Bosi (UNIFI), Josefa Blanco de Paz (Escuela de Arcquitectura de Toledo (EAT-UCLM)

Mercoledì 21 settembre

Nicolò Galeazzi e Martina Salvaneschi (Associates Architecture), Sergio De Gioia, Fabrizio Michielon (MIDE architetti)

Giovedì 22 settembre

Graça Correia e Roberto Ragazzi (CORREIA/RAGAZZI ARQUITECTOS).