Covid, 107.786 nuovi positivi, 72 le vittime

MILANO (ITALPRESS) – Sono 107.786 i nuovi positivi al Coronavirus, su un totale di 380.035 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Sono 72 le vittime, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 168.770. Sono 325 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono ieri 8.220, 217 in più di ieri. (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it