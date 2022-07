In Austria vince Leclerc davanti a Verstappen, terzo Hamilton

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Austria di Formula 1. Il pilota della Ferrari ritorna alla vittoria, la quinta in carriera, dopo un’astinenza che durava da aprile. Dietro di lui la Red Bull di Max Verstappen (sempre leader del Mondiale) a precedere la Mercedes di Lewis Hamilton. Costretto al ritiro invece Carlos Sainz: lo spagnolo si è fermato nella parte finale della gara, con la sua monoposto che ha preso fuoco. Anche Sergio Perez (Red Bull) raccoglie un pesante zero dopo un contatto iniziale con George Russell. Quest’ultimo chiude in quarta posizione, a precedere l’Alpine di Esteban Ocon e la Haas di Mick Schumacher (sesto). Completano la top-10 Lando Norris (McLaren), Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (McLaren) e Fernando Alonso (Alpine).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).