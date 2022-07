Per una notte in A14 chiusa la stazione di Riccione

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 luglio, sarà chiusa la stazione di Riccione, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona / Pescara.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Rimini sud o di Cattolica.