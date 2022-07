Casaglia-San Luca, venerdì 15 luglio la 38^ edizione. Le modifiche alla viabilità

Ritorna venerdì 15 luglio la classica corsa podistica su strada Casaglia-San Luca, con partenza alle 21 da Piazza della Pace. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono necessarie modifiche alla circolazione nelle zone interessate dal passaggio, contenute in un’ordinanza emanata dal Settore Mobilità del Comune di Bologna.

Dalle 15 fino alle 24 divieto di transito veicolare, esclusi i partecipanti alla manifestazione e i veicoli dell’organizzazione al seguito, nelle seguenti strade:

Via De Coubertin, via Andrea Costa (corsia preferenziale bus/taxi) nel tratto compreso tra via dello Sport e via De Coubertin

Dalle 20.55 fino alle 23 divieto di transito veicolare, esclusi i partecipanti alla manifestazione e i veicoli dell’organizzazione al seguito, nelle seguenti strade:

Via dello Sport , Via Porrettana , Via Saragozza, Via Di Casaglia, Via di Monte Albano,Via di San Luca, Arco del Meloncello, Via De Coubertin



La sospensione della circolazione sarà temporanea e per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti.

Negli stessi orari saranno inoltre chiuse al transito veicolare tutte le strade che si immettono sul percorso in corrispondenza degli incroci.

Inoltre, sempre dalle 20.55 alle 23, sarà attiva la sospensione della corsia preferenziale e del telecontrollo RITA di via Saragozza nel tratto compreso tra via Casaglia e via Turati, e di via Porrettana nel tratto compreso tra via San Luca e via Dello Sport.