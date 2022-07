Federico Covili eletto nuovo presidente del Centro Ferrari

Nella serata di ieri il direttivo del Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari ha eletto Federico Covili nuovo presidente.

32 anni, insegnante e giornalista pubblicista, Covili ricopre attualmente l’incarico di consigliere comunale a Zocca ed è ad oggi il più giovane di sempre ad assumere questo incarico dalla nascita del Centro Ferrari.

“Ringrazio davvero per la fiducia riposta nella mia persona e assumo questo nuovo incarico con entusiasmo e la consapevolezza della storia e di quello che questo Centro rappresenta“ ha dichiarato Covili, il quale si è detto “convinto che da questa esperienza potranno nascere importanti stimoli e proposte per le nostre comunità e per la società di Modena e provincia”.

Covili ha inoltre ribadito che “punti centrali del nostro lavoro saranno dedicati ai giovani, alla formazione e al coinvolgimento, in quanto è oggi più che mai necessario progettare e mettere sul tavolo proposte concrete su molti temi; dall’ambiente alle povertà, dalla natalità alla democrazia, fino alla questione legata alle periferie della nostra provincia e della società”.