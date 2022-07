Indagini in corso della Polizia di Stato sulle scritte offensive presso la sede ASL di Modena

Avviate sin dalla prima mattina odierna serrate indagini della Questura in merito alle scritte con vernice spray di colore rosso vergate nella notte sui muri della sede dell’AUSL di via San Giovanni del Cantone, Uffici amministrativi.

Sul posto il Dirigente della D.I.G.O.S. a coordinare l’attività investigativa con personale dipendente, dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Polizia Scientifica per i rilievi tecnici di competenza. Completata la mappatura di tutta la zona alla ricerca di indizi e testimoni per risalire all’autore/autori dell’imbrattamento, siglato dal movimento No Vax “Vivi”.

Al vaglio le immagini captate dalle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza cittadina e privata per l’analisi dei fotogrammi. Gli elementi acquisiti saranno incrociati con quanto in atto per le indagini avviate dalla stessa Divisione per gli analoghi recenti episodi registrati in provincia, sotto la direzione dell’Autorità giudiziaria immediatamente informata.