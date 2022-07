Carpi: fermati per un controllo in strada, consegnano alcune dosi di stupefacente

Nella serata di ieri, una pattuglia del Commissariato di P.S. di Carpi, in servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nuova Ponente, ha deciso di fermare per un controllo due giovani, i quali nel corso dell’identificazione, spontaneamente, hanno consegnato alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish in loro possesso.

I due ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura quali consumatori e nei loro confronti è stata elevata sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/1990. La sostanza stupefacente sottoposta a sequestro.

Nella medesima giornata, sono state identificate complessivamente a Carpi 53 persone di cui 35 stranieri e controllati due esercizi pubblici, rispettivamente in via Remesina Interna e in via Carlo Marx, senza riscontrare irregolarità.

I servizi proseguono nel fine settimana.