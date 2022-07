Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 17 luglio 2022

In prevalenza sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna sui rilievi occidentali, dove non è escluso qualche breve rovescio o temporale lungo il crinale appenninico. Temperature senza variazioni di rilievo con valori attorno a 24/25 gradi nei centri urbani e sulla costa, di qualche grado inferiori nelle aree rurali. Massime in calo con valori compresi tra i 28/29 gradi del settore costiero e 33/24 gradi delle pianure emiliane. Venti moderati orientali con rinforzi sulla costa al primo mattino. Mare molto mosso al mattino, con moto ondoso in progressiva attenuazione durante la giornata.

(Arpae)