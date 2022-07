Kerakoll circa il principio di incendio nello stabilimento di Sassuolo di via Pedemontana

Nelle prime ore di lunedì 18 luglio, più precisamente alle 3.45, è scattato l’allarme per un principio di incendio all’interno dello stabilimento di via Pedemontana 25 a Sassuolo. L’incendio è avvenuto in uno dei reparti produttivi e non ha coinvolto il personale in quanto nessuno era presente in azienda a quell’ora. Grazie al tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Modena e Vignola, l’incendio è stato prontamente estinto.

Nelle prossime ore saranno svolte dalle autorità competenti le opportune indagini sulle origini dell’incendio. Sono in corso accertamenti sull’entità del danno. L’azienda si è prontamente attivata per assicurare che le attività di produzione e di consegna ai clienti possano continuare minimizzando gli inevitabili disagi.

Kerakoll ringrazia le squadre di intervento dei Vigili del Fuoco di Modena e Vignola, i Carabinieri di Sassuolo, l’Arpa di Maranello e Sassuolo. Grazie al loro pronto intervento si è riusciti a limitare i danni e a mantenere la situazione sotto controllo.

Quando la squadra di Arpae è intervenuta – spiega una nota dell’Agenzia di prevenzione ambiente – i Vigili del fuoco avevano già spento completamente l’incendio che ha interessato solo pochi pallets nella zona interna dei silos e dei filtri (che non sono stati interessati).

Non essendo riscontrabili situazioni potenzialmente critiche, i tecnici non hanno ritenuto necessario posizionare rilevatori per la qualità dell’aria.

È stato richiesto all’azienda di trasmettere le informazioni relative ai materiali interessati dall’incendio per verificarne il corretto smaltimento.