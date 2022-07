Continua con tanto entusiasmo il grande evento dedicato all’Hockey femminile che si disputa dal 18 al 24 luglio a Scandiano

Una Kermesse unica nel suo genere in Italia, arrivata già alla terza edizione e che sta riscontrando sempre più attenzione.

Sono trentacinque le giovani atlete che partecipano al Camp, provenienti da diverse regioni Italiane, Veneto, Lombardia, Marche, Liguria, Toscana e naturalmente dall’Emilia Romagna, che stanno dimostrando tutta la loro passione e partecipazione.

Il Camp non è solo attività fisica ma anche svago e conoscenza del territorio, infatti le partecipanti, alternano costantemente attività di pista e di coordinazione motoria ad attività alternative come piscina, tappeti elastici, bowling, visione video, passeggiate, e momenti di relax con giochi di società che le coinvolgono costantemente.

Nata da un’idea dei responsabili (organizzativo e tecnico) Giada Martino e Massimo Barbieri, grazie all’organizzazione della società Rotellistica Scandianese e l’appoggio dell’associazione CPE Eventi, si è potuto realizzare un avvenimento che per certi versi sembrava impossibile.

L’hockey femminile fino a poco tempo fa stava passando un periodo di decadenza e probabilmente aveva toccato il fondo della propria storia.

Da un po’ di tempo le iniziative per rivitalizzare questa disciplina in rosa si moltiplicano e stanno sortendo un buon effetto. Noi pensiamo che senza la parte femminile questo sport non abbia possibilità di una crescita naturale.

Ed è soprattutto per questo che la Rotellistica Scandianese ha da subito accettato di fare la propria parte e già da tre anni ha allestito una squadra femminile che milita in serie A1.

E proprio la squadra femminile Scandianese, allenata da Massimo Barbieri, forma lo staff che sta seguendo le ragazze costantemente, sia nelle attività diurne che notturne (per chi partecipa alla versione integrale).

Un connubio che si sta rivelando vincente e che permette alle giovani partecipanti di essere seguite in ogni loro esigenza.

La settimana dedicata alla crescita e alla conoscenza dell’Hockey, alla socializzazione e all’apprendimento generale del pianeta Hockey, culminerà con un torneo finale, domenica 24 luglio, alla presenza dei genitori.