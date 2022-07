Novi di Modena, il ponte di via Bosco verso la riapertura parziale

Sono terminate le verifiche tecniche sulle cause del cedimento stradale del ponte di via Bosco a Novi di Modena. Si sta ora procedendo con i lavori per una prima messa in sicurezza, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la circolazione stradale, con alcune limitazioni di peso per gli automezzi.

Gli interventi definitivi di sistemazione del ponte, interessando in parte l’alveo del canale, verranno eseguiti in accordo con la Bonifica e gli altri enti interessati al termine della stagione irrigua.