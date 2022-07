Sono riprese questa mattina le ricerche dell’escursionista disperso ieri al Cimoncino

Sono ripartite stamane le ricerche del 78enne di Cavezzo disperso ieri pomeriggio in zona Cimoncino di Fanano. L’escursionista era partito con la moglie per fare una passeggiata; durante il tragitto è passato avanti dicendo con la donna che l’avrebbe aspettata al rifugio Zanotti, ma lì l’anziano non è mai arrivato. I soccorsi sono stati attivati poco dopo le 16:00. Vigili del fuoco, Soccorso Alpino e carabinieri impegnati nelle ricerche.

Ieri sera è intervenuto anche l’elicottero HH139 del 15^ stormo dell’Aeronautica Militare di Cervia dotato di visori notturni che ha fatto diversi sorvoli nella zona che purtroppo non hanno avuto esito. Sempre nella tarda serata e fino a notte inoltrata hanno lavorato anche i Droni dei Vigili del Fuoco. Le ricerche via terra sono proseguite con l’ausilio delle Unità Cinofile del CNSAS fino alle 2.

In questo momento si sta procedendo con una ricognizione aerea anche con elicottero del reparto volo Vigili del Fuoco Emilia Romagna.