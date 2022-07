F1: Gp Francia, Leclerc in pole davanti a Verstappen e Perez

Nelle qualifiche del 12mo appuntamento mondiale di Formula 1 in Francia sul circuito di Le Castellet è Charles Leclerc su Ferrari ad aggiudicarsi la pole position in 1:30.872. Dietro di lui Verstappen e Perez. Hamilton quarto.

Sainz scatterà in fondo alla griglia (19mo) per la sostituzione della Power Unit (come Magnussen, che partirà 20°).