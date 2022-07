I carabinieri recuperano 500 kg di rame e 20mila euro durante un controllo alla circolazione stradale

I Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia hanno recuperato 500 kg di rame e 20.000 euro in contanti, durante un controllo alla circolazione stradale. Il materiale è stato rinvenuto nell’auto di un 62enne italiano che guidava un Fiat Doblò in compagnia di un passeggero di nazionalità rumena. Altre tracce di rame, dei guanti da lavoro e un paio di strumenti da scasso, invece, sono stati trovati nell’abitacolo di un’altra autovettura, una Mercedes Classe A che stava transitando nello stesso senso di marcia.

I Carabinieri, infatti, insospettiti all’andatura lenta dei due veicoli, che stavano transitando uno dietro l’altro, il Fiat Doblò in testa e la Mercedes Classe A in coda, hanno intimato l’alt ai conducenti che si sono fermati. Nella circostanza, i militari hanno identificato sei persone, il 62enne italiano e il suo passeggero a bordo del Fiat Doblò e altri quattro rumeni, un autista e tre passeggeri a bordo della Mercedes Classe A, tutti e sei con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Il materiale rinvenuto dai Carabinieri è stato sequestrato e i sei soggetti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Bologna per il reato di ricettazione.