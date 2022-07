Bonus teleriscaldamento, aumenta il contributo di Hera per le famiglie modenesi in difficoltà

Bonus teleriscaldamento, aumenta il contributo di Hera per le famiglie modenesi in...

È già possibile presentare domanda al Comune di Modena per accedere ai contributi per il teleriscaldamento erogati da Hera alle famiglie economicamente svantaggiate. Quest’anno il contributo è aumentato, grazie a un’integrazione straordinaria, passando da 106 a 511 euro per i nuclei famigliari fino a 4 componenti e da 146 a 711 euro per quelli più numerosi.

Più ampia anche la platea di chi può aver diritto al beneficio visto che il livello Isee di riferimento (l’attestazione della propria situazione economica) è stato alzato da 8.265 a 12 mila euro. Per le famiglie più numerose (con più di tre figli a carico) non deve essere superiore a 20 mila euro.

Le domande vanno presentate al Centro per le famiglie del Comune, in via del Gambero 77, prendendo appuntamento per telefono (tel. 059 059 8775846, il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18) o per mail (contributicpf@mediandoweb.it).

La modulistica e l’elenco dei documenti da allegare è disponibile sul sito www.comune.modena.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/abitare-sociale/contributi-e-agevolazioni/bonus-teleriscaldamento-2022.

Le domande si raccolgono fino al 9 settembre. I clienti diretti riceveranno il bonus mediante un accredito sul conto corrente o, qualora non disponibile da parte di Hera, con un assegno circolare entro la fine di settembre.