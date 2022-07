Rifacimento fognatura, divieto di transito in via Lelli a Campogalliano sino al 12 agosto

Il tratto interessato riguarda l'intersezione con via Barchetta e via Bonaccini. Esclusi dal provvedimento i veicoli dei residenti

Rifacimento fognatura, divieto di transito in via Lelli a Campogalliano sino al...

Da domani, martedì 26 luglio, dalle ore 8, scatterà il divieto di transito in via Lelli, dall’intersezione con via Barchetta all’intersezione con via Bonaccini. L’ordinanza di divieto, che comprende la completa sospensione della circolazione stradale nel tratto interessato, sarà in vigore fino alle ore 18 di venerdì 12 agosto. Esclusi dal provvedimento i veicoli dei residenti nel tratto chiuso al traffico. L’interdizione si rende necessaria per consentire al gestore AIMAG di effettuare, in piena sicurezza per i cittadini e per la ditta coinvolta, i lavori di rifacimento della rete fognaria.

Strada interessata: via Lelli, dall’intersezione con via Barchetta all’intersezione con via Bonaccini.

Provvedimenti: divieto di transito per tutte le categorie di veicoli con completa sospensione della circolazione stradale, con la sola esclusione dei veicoli dei residenti nel tratto chiuso al traffico; divieto di sosta, con rimozione forzata, in prossimità dei lavori di scavo; obbligo direzione dritto in via Barchetta all’intersezione con via Lelli ed obbligo di direzione dritto o destra/sinistra in via Bonaccini all’intersezione con via Lelli.

Strada interessata: via Bonaccini, in prossimità dell’intersezione con via Lelli.

Provvedimenti: restringimento della carreggiata, istituzione del senso unico alternato.