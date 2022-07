Sereno o poco nuvoloso; addensamenti sulle aree appenniniche associati a rovesci e temporali nelle ore pomeridiane, in esaurimento dalla serata. Temperature in lieve aumento, con valori minimi compresi tra 22 e 24 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree al di fuori dai principali centri urbani; valori massimi compresi tra i 30 gradi sulla costa e i 35 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli dai quadranti orientali. Mare mosso fino al primo pomeriggio, in seguito poco mosso.

(Arpae)