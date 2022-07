Nel Distretto di Montecchio Emilia, a Gattatico, nasce la nuova Medicina di Gruppo “La Camelia”

Significative novità per l’assistenza sanitaria sono in arrivo per i cittadini di Gattatico.

Inizia l’attività, infatti, il primo agosto la nuova Medicina di Gruppo del Comune della Val d’Enza. Un’unica sede, situata in via Tragni 52, ospiterà gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale: dottoressa Katia Fomentelli, dottoressa Miria Costa, dottoressa Anife Bardulla e dottor Daniele Finucci.

La struttura, (Tel. 0522 1607984 – mail: segreterialacamelia@gmail.com), dotata di un comodo parcheggio, sarà accessibile dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì, con uno dei professionisti che, a rotazione, sarà disponibile anche il sabato mattina fino alle ore 10. Il cittadino che si rivolgerà al centro potrà sempre trovare, così, professionisti qualificati e competenti, anche in orari in cui il proprio medico curante non sia presente in studio.

La “Medicina di Gruppo Camelia” potrà contare, inoltre, su personale di segreteria formato e preparato, che saprà raccogliere richieste e fornire prime informazioni assicurando, tra l’altro, il servizio di Medicup, ossia la possibilità di prenotare direttamente visite ed esami, evitando al cittadino di rivolgersi ad altri sportelli.

La forma associativa dei sanitari, che a Gattatico prende il via lunedì 1° agosto, oltre a fornire un servizio qualificato, puntuale e coerente con i bisogni della comunità, garantisce quindi continuità nonché un fondamentale e costante confronto tra i medici, in un’ottica di maggior efficienza e qualità dei servizi.

Un ringraziamento particolare va al Sindaco di Gattatico, Luca Ronzoni, che ha contribuito in modo significativo a supportare il progetto.