‘Note di Notte’ il Midnight Munch Projet martedì 2 agosto a Spezzano

Prosegue l’ormai nota rassegna di spettacoli musicali al Castello di Spezzano (via del Castello n.12) “Note di Notte”. Dieci appuntamenti ci accompagneranno lungo tutta l’estate 2022, con musica di qualità declinata in modi differenti.

Martedì 2 agosto alle 21.00 avremo “Midnight Munch”. Il Midnight Munch Projet – Tiziano Chiapelli Quartet nasce dall’idea di dare il giusto spazio ad uno strumento come la fisarmonica che riesce in questo progetto a spaziare nei ritmi del funk, del jazz e del blues duettando con strumenti musicali già pienamente collaudati nel genere proposto. Ne viene così fuori un connubio piacevole, vibrante, che pervade l’animo. Fisarmonica: Tiziano Chiapelli; basso: Carmelo Isgro’; chitarra: Pino Bifano; batteria: Rino Di Pace.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. La capienza massima è di 199 posti presso la corte, e 99 posti nella Sala delle Vedute. In caso di meteo avverso, gli eventi si svolgono appunto nella sala interna e l’accesso avverrà secondo ordine di arrivo. Disponibile il servizio bar curato da AVF. Per tutte le informazioni: castellospezzano@gmail.com oppure tel. 0536 833298 (in orari apertura sab e dom ore 15.00-19.00); possibile consultare il sito www.fioranoturismo.it o la pagina FB dedicata. Mascherina consigliata.

Tiziano Chiapelli è musicista, concertista eclettico, specializzato in musica jazz, tango e classica. Fisarmonicista di primordine a livello internazionale ha seguito corsi con i maestri Glauco Caminati, Gianni Coscia, Iller Pattaccini e un master in direzione d’orchestra, oltre ad aver studiato improvvisazione jazzistica con Thad Jones ed armonia jazz con Phil Bailey. È vincitore dei seguenti concorsi: Trofeo Tim, Premio Internazionale Città di Castelfidardo, Premio Internazionale Città di Stradella, Premio Internazionale Città di Pianello Valtidone, ecc. È docente di fisarmonica presso Accademia “La Gerundia” Lodi, presso la Milestone School Of Music Piacenza, Accademia Teatro Danza Cremona. Ha collaborato con artisti e musicisti di nota fama, quali Luis Bacalov, José Mascolo, Alessandro Bertozzi, Jeff Turner, Michael Rosen, John Vitali, Stefano Zanchetta, Tom Grant, Pablo Fernandez, Fabio Rossato, Lelio Luttazzi, David Riondino, Franco Oppini. Tiene concerti in diversi paesi europei e dal 2012 al 2014 una tournée in Brasile. Dal 2014 al 2016 con Tullio De Piscopo nel Tour “Senza confini”. Attualmente svolge corsi e seminari musicali in tutta Italia. All’attivo due album pubblicati dall’etichetta discografica Level49.